Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da akılalmaz cinayet: Husumetlisi yerine yanlışlıkla başkasını öldürdü Bursa'da akılalmaz cinayet: Husumetlisi yerine yanlışlıkla başkasını öldürdü 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 21:31 Bursa'da bir kişi arkadaşıyla yürüdüğü sırada ensesinden vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, husumetlisi yerine yanlışlıkla başka bir kişiyi öldürdüğünü söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fee2fb3d329a9e3b0734f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza: İki gemi çarpıştı Lübnan'da savaştan kaçış: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar 5 ilde film gibi operasyon: 53 gözaltı Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda Bakan duyurdu: 12 yeni iç hat seferi başlıyor Bakan Şimşek enflasyon için kötü haberi verdi Türkiye'nin dev firmasında üst düzey vurgun: 8 gözaltı var MSB'den İsrail açıklaması: ''Endişemizde haklı çıktık'' Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi