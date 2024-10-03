Bursa'da akılalmaz cinayet: Husumetlisi yerine yanlışlıkla başkasını öldürdü

Bursa'da bir kişi arkadaşıyla yürüdüğü sırada ensesinden vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, husumetlisi yerine yanlışlıkla başka bir kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fee2fb3d329a9e3b0734f3" allowfullscreen></iframe>