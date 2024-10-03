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  4. Bursa'da akılalmaz cinayet: Husumetlisi yerine yanlışlıkla başkasını öldürdü

Bursa'da akılalmaz cinayet: Husumetlisi yerine yanlışlıkla başkasını öldürdü

Bursa'da bir kişi arkadaşıyla yürüdüğü sırada ensesinden vurularak öldürüldü. Katil zanlısı, husumetlisi yerine yanlışlıkla başka bir kişiyi öldürdüğünü söyledi.

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