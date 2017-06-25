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  3. 25 Haziran 2017 01:15

Bursada askerler zehirlendi

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen 10 asker hastaneye kaldırıldı.

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Siirtte iki köy birbirine girdi
Siirtte iki köy birbirine girdi
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Giresunda PKK sığınağı imha edildi
Giresunda PKK sığınağı imha edildi
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Başbakan Yıldırımın yol güzergahında kaza: 5 ölü
Başbakan Yıldırımın yol güzergahında kaza: 5 ölü
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Erdoğanın konvoyunu durduran vatandaş iftara davet etti
Erdoğanın konvoyunu durduran vatandaş iftara davet etti
Video Galeri
Kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
Kaybolan zihinsel engelli kadın bulundu
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Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı
Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı