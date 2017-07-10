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  3. 10 Temmuz 2017 18:15

Bursada boya fabrikasında yangın

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Video Galeri
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu!
Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu!
Video Galeri
Siirtte askerlere teslim olan terörist böyle görüntülendi
Siirtte askerlere teslim olan terörist böyle görüntülendi
Video Galeri
Şehit Ömer Halisdemir için yola çıktılar
Şehit Ömer Halisdemir için yola çıktılar
Video Galeri
15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
Video Galeri
nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
Video Galeri
Yolcu otobüsü alev alev yandı!
Yolcu otobüsü alev alev yandı!