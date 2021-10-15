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Bursa'da büyük yangın

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

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