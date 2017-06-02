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  3. 02 Haziran 2017 16:45

Bursada Cuma namazı sonrası ortalık karıştı

Bursa’da cami önlerinde dilenip istismarda bulunan kişilere karşı tedbirler arttırıldı. Cuma namazının ardından Osmangazi Belediye zabıta ekiplerinin dilencilere karşı yaptığı operasyon, hareketli dakikalara sahne oldu.

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