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  3. 01 Ocak 2021 11:50

Bursa'da dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Bursa'da corona virüs önlemlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

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