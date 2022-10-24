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  4. Bursa'da dehşet: İstedikleri çiftetelliyi ''hemen çalmadı'' diye öldüresiye dövdüler

Bursa'da dehşet: İstedikleri çiftetelliyi ''hemen çalmadı'' diye öldüresiye dövdüler

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek parça dehşeti de Bursa'da yaşandı.

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