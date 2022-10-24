Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da dehşet: İstedikleri çiftetelliyi ''hemen çalmadı'' diye öldüresiye dövdüler Bursa'da dehşet: İstedikleri çiftetelliyi ''hemen çalmadı'' diye öldüresiye dövdüler 24 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 22:20 Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek parça dehşeti de Bursa'da yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6356e570d766a45cf56e5733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çektiği videoyu paylaşmıştı: Sosyal medya fenomeni serbest Petrol firmasında korkutan yangın! Patlama sesleri yükseldi Bahçeli'nin mitingi öncesi AK Partililer ile MHP'liler birbirine girdi Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun gözaltına aldı İstanbul'da özel üniversite binası çöktü! Hasarın boyutu sabah ortaya çıktı Erdoğan ilk oyunu kime verdiğini açıkladı İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu Reha Muhtar'dan ''eskort'' iddiasına videolu yanıt İstanbul'da mahalleyi ayağa kaldıran taciz iddiası! Dükkanın camlarını indirdiler