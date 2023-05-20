Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da düğün değil meydan muharebesi! Sandalye ve masalar havada uçuştu Bursa'da düğün değil meydan muharebesi! Sandalye ve masalar havada uçuştu 20 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 15:20 Bursa'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında başlayan tartışma büyüyünce ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6468bb1b5d5d82152e651373" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güpe gündüz şipşak motosiklet hırsızlığı kamerada Düğün salonu savaş alanına döndü İstanbul'da eli palalı otoparkçı dehşeti kamerada Münevver Karabulut'un vahşice katledildiği villa yıkıldı Ali Babacan: ''Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız'' Korkunç cinayet yıllar sonra çözüldü! Tetikçi bile tutmuş! 2 adet yerli SİHA AKSUNGUR TSK'ya teslim edildi Cübbeli Ahmet: ''Bizim sağcılar CHP'ye iyi bir kazık attı'' Almanya’da Türk seyahat acentesi kundaklandı