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  4. Bursa'da düğün değil meydan muharebesi! Sandalye ve masalar havada uçuştu

Bursa'da düğün değil meydan muharebesi! Sandalye ve masalar havada uçuştu

Bursa'da bir düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında başlayan tartışma büyüyünce ortalık savaş alanına döndü.

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