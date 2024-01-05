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Bursa'da eğitim uçağı tarlaya indi

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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