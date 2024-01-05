Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da eğitim uçağı tarlaya indi Bursa'da eğitim uçağı tarlaya indi 05 Ocak 2024 Cuma Saat: 18:20 Güncelleme: 05 Ocak 2024 Cuma 18:20 Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya mecburi iniş yaptı. Uçağın pilotu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65981e4ebd758ebec40ce0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Artvin'de bir heyelan daha! Dev kaya yola düştü Aile boyu vahşi cinayet kamerada! Baba ve kızı böyle katlettiler İstanbul'da korkunç ölüm! Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti Metroda öldüren yumruk! Raylara düşen adam feci şekilde hayatını kaybetti Birkaç ay önce hayvanlar otluyordu... Barajlardan sevindiren haber Kırmızı bültenlİ fuhuş patroniçesi Türkiye'de yakalandı ''Eline sağlık'' diyen Fatih Altaylı'ya yurtdışına çıkış yasağı Antalya'da tarihi keşif: Birinci Dünya Savaşı'nın izleri bulundu ''Var Böyle Tipler'' Kıvanç Talu ve Beril Talu yakalandı