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  4. Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü

Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 27 yaşındaki U.A., tartıştığı babasını döverek öldürdü.

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