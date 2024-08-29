Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü Bursa'da evlat dehşeti: Babasını döverek öldürdü 29 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:31 Bursa'nın İnegöl ilçesinde 27 yaşındaki U.A., tartıştığı babasını döverek öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cff9ab61e0d6cf480d1a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var Artvin'de nefes kesen operasyon: 502 kilo esrar ele geçirildi Lunapark eğlencesi kabusa dönüştü: 50 kişi mahsur kaldı Hatay'da bomba paniği Su gideri tartışması cinayetle bitti: 2'si kadın 8 gözaltı Belediye başkanı isyan etti: ''6 kez kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum bu parayı?'' Mesut Özil İstanbul'da cami temizlerken görüntülendi Türkiye'de bir garip cenaze töreni: ''Fındık öldü ruhuna Fatiha'' İzmir'de büyük yangın: Dumanlar gündüzü geceye çevirdi