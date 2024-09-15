Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da hortum paniği kamerada Bursa'da hortum paniği kamerada 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 23:40 Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşlarda paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e7464af783a8e1890eb3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilal Erdoğan ''bir ekonomist olarak söylüyorum'' deyip sıraladı.. HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: ''Ahmağa anlatır gibi söyleyeyim 4’üncü madde olmasın istiyoruz'' Şehir magandaları kamerada: ''Geç kaldınız'' deyip 112 ekibine saldırdılar Türkiye'nin gururu ''Siper Ürün'' ateşlendi İstanbul'da yine bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti İstanbul Havalimanında aldatıldığını öğrenen eski eş ortalığı birbirine kattı Uçakta psikopat yolcu paniği: Hakaret ve küfür yağdırdı İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar: İki kıtayı ip üstünde geçti Sakarya'da fabrikadaki patlama anı kamerada: 1 ölü var