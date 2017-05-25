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  3. 25 Mayıs 2017 21:45

Bursada iki araç çarpıştı 1 ölü 5 yaralı

Bursa’da iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi ölürken 5 kişi de yaralandı.

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