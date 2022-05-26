Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 22:06 Bursa'da bir damat gelinlik giyerek dışarı çıktı. Damadın gelinlik giyerek arkadaşlarıyla oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628fcfabfb9f860b19765f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu... Emniyet'te canlı bomba paniği: İşte canlı bomba şüphelisinin vurulduğu an! Emniyet'te canlı bomba paniği: Vurularak durduruldu! Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği: Vurulacak etkisiz hale getirildi Beyazıt'taki çatışmada yaralanan isim hayatını kaybetti Avrupa'nın en büyüğü olacak Zigana Tüneli'nde geri sayım başladı Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü