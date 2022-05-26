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Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi

Bursa'da bir damat gelinlik giyerek dışarı çıktı. Damadın gelinlik giyerek arkadaşlarıyla oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu.

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