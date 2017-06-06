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HAKKARİ'DE ROKETATARLI SALDIRI: 1 ASKER ŞEHİT 6 ASKER YARALI
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  3. 06 Haziran 2017 16:45

Bursa'da kadın doktora çirkin saldırı

BURSA'da 4 yaşındaki çocukları Yağmur D.'i muayene eden Doktor İlknur Çelik, yanlış barkod sebebiyle hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

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Yanlış yıkama ve kimyasal yüzünden saçından oldu iddiası
Yanlış yıkama ve kimyasal yüzünden saçından oldu iddiası
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Hakkari ve Bitlis kırsalına hava harekatı
Hakkari ve Bitlis kırsalına hava harekatı
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Gurbetçiler Kapıkuleye ayak bastı
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İstanbulda korkunç kaza
İstanbulda korkunç kaza
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Suriyedeki savaşın simgesi Ümrannın son görüntüleri
Suriyedeki savaşın simgesi Ümrannın son görüntüleri
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İngiltere 1 dakikalığına sessizliğe büründü
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