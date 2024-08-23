Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da kan donduran işkence evi: Eski erkek arkadaş şikayet edince ortaya çıktı Bursa'da kan donduran işkence evi: Eski erkek arkadaş şikayet edince ortaya çıktı 23 Ağustos 2024 Cuma Saat: 13:33 Güncelleme: 23 Ağustos 2024 Cuma 13:33 Bursa'da eski erkek arkadaşının şikayetçi olduğu 30 yaşındaki genç kadının 4 köpeğe evinde işkence yaptığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c865838e391d213001d9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor: Yarısı Gabar'dan çıkarılıyor Tarihi Sümela Manastırı'nda 11'inci ayin Köyde asırlık gelenek... Bu köyümüzdeki erkekler yatıp kalkıp kadınlara dua etsin Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu Türkiye'nin yürek yakan Atlantisi 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı Yüzüklerin Efendisi efsanesi beyazperdeye geri dönüyor, ilk fragman geldi PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Uyuşturucu tacirlerine şok baskın: 14 gözaltı var Çocukluk hayali için memurluğu bıraktı: Tanesini 750 bin TL'den satıyor