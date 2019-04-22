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  3. 22 Nisan 2019 22:24

Bursa'da karı kocayı böyle vurdu !

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden bir şahıs, karı kocayı ayağından vurdu.

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Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın
Antalya’da bidon üretim fabrikasında yangın
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Filipinler’deki depremde 2 bina yıkıldı: 5 ölü
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