Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da kimya fabrikasında yangın Bursa'da kimya fabrikasında yangın 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 08:00 Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e4f7fef5f8550e8e4f4057" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hortum kabusu kamerada İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'ta Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti!