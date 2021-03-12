Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da korkunç kaza! TIR önüne geleni biçti! Bursa'da korkunç kaza! TIR önüne geleni biçti! 12 Mart 2021 Cuma Saat: 18:10 Bursa'nın Kestel ilçesinde fren boşalan TIR, önünde seyreden araçlara çarptı. Yaralıların olduğu bildirilirken, kaza anı kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604b847301743c5f996ef543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Palu ailesi davasında kan donduran ifadeler! Bir babanın yürek yakan feryadı: ''Neden ettin buna bana'' Korkunç olay! Öldürdükleri adamı yakıp, kemiklerini çekiçle parçalamışlar! Erdoğan'dan yeni ''normalleşme'' açıklaması Hastanede olay! ''Bak artistlik yapma, seni kapıda beklerim'' Erdoğan yeni ekonomik reform paketini açıkladı Kuaför salonunda yaptırdığı estetik hayatını kabusa çevirdi! Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi