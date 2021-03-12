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Bursa'da korkunç kaza! TIR önüne geleni biçti!

Bursa'nın Kestel ilçesinde fren boşalan TIR, önünde seyreden araçlara çarptı. Yaralıların olduğu bildirilirken, kaza anı kameraya yansıdı.

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