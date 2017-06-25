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  3. 25 Haziran 2017 13:45

Bursada korkutan balık ölümleri

Bursa'da korkutan balık ölümleri

Video Galeri
İznik Gölünün manzarası büyüledi
İznik Gölünün manzarası büyüledi
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Bursada ödüllü Maraş dondurması izdihamı
Bursada ödüllü Maraş dondurması izdihamı
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Önce soydular sonra vurdular
Önce soydular sonra vurdular
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İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor
İnternette zeytin ve zeytinyağı satışlarına ilgi artıyor
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Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebeke çökertildi
Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebeke çökertildi
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Asfalt kovboyu trafiği alt üst etti
Asfalt kovboyu trafiği alt üst etti