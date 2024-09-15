Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da korkutan hortum Bursa'da korkutan hortum 15 Eylül 2024 Pazar Saat: 15:25 Güncelleme: 15 Eylül 2024 Pazar 15:25 Bursa'nın Karacabey ilçesinde aniden ortaya çıkan hortumu gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e6d246594554bc280d4823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sakarya'da fabrikada patlama: 20 yaralı İstanbul'da İETT şoförünü çileden çıkaran olay Çöplükte gizemli ceset Ayşenur Ezgi Eygi'ne son veda... Son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız'' Eylül sofralarının lezzeti palamutun ucuzlayan fiyatını gören inanamadı Burada 2 şey yasak: Küfürlü konuşmak ve siyaset... Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Tapu dairesinde dublörlü vurgun