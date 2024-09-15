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Bursa'da korkutan hortum

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde aniden ortaya çıkan hortumu gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

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