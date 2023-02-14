Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da korkutan yangın! Alevler mobilya imalathanelerine sıçradı Bursa'da korkutan yangın! Alevler mobilya imalathanelerine sıçradı 14 Şubat 2023 Salı Saat: 12:10 Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırın küreği üretilen iş yerinde çıkan yangın, 2 mobilya imalathanesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb50008822907a5a1e88a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı hatay-ermeni_koyunde_can_kaybi_yok Deprem sonrası Erkenek Tüneli'nde korkutan manzara Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın sakini anlattı: Binanın temeli kaymıştı Depremzedelere gidecek yardımları kudakladılar Bahçeli geri döndü; AHBAP ve BABALA ekibini hedef aldı Uzman isimden deprem bölgesi için ''yer altı suyu'' uyarısı İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan enkaz başında tekbir getirenlere olay tepki Türkiye bu müteahhiti konuşuyor: ''300 milyar TL ceza yazmışlardı''