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  4. Bursa'da korkutan yangın! Alevler mobilya imalathanelerine sıçradı

Bursa'da korkutan yangın! Alevler mobilya imalathanelerine sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, fırın küreği üretilen iş yerinde çıkan yangın, 2 mobilya imalathanesine sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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