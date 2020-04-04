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  3. 04 Nisan 2020 10:50

Bursa'da koronavirüsü yenen isim yaşadıklarını anlattı

Bursa’da koronavirüse yakalanan 51 yaşındaki İlker Cumbul, "Tedavi sürecimde uygulanan ilaçları almaya başladığım andan itibaren sağlığım iyiye gitti ve hastalığı yendim” dedi.

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