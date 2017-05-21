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  3. 21 Mayıs 2017 16:45

Bursada midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bursa'da bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

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