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  3. 25 Haziran 2017 13:45

Bursada ödüllü Maraş dondurması izdihamı

Türkiye’nin ilk ve tek “Üstün Lezzet Ödüllü” dondurması unvanına sahip Maraş dondurması Maraşım, Bursa’da düzenlenen etkinlikle halka tanıtıldı. “Maraşım ile Ramazan Şenliği” adı altında düzenlenen etkinliğe Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

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