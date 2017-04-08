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  3. 08 Nisan 2017 13:10

Bursada otobüs şoförüne saldırı kamerada

Bursa’da özel halk otobüsü şoförü, kart okuma cihazını görmesini engellediği için uyardığı yolcu tarafından feci şekilde darp edildi. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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