Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı 25 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 19:10 Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüsteki kadınların ayaklarını çeken şahıs sonunda meydan dayağı yedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dec06e7a464429a276a503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken... Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı