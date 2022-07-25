  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı

Bursa'da otobüste iğren. taciz: Kadınların ayaklarını çeken sapığa meydan dayağı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otobüsteki kadınların ayaklarını çeken şahıs sonunda meydan dayağı yedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hilafet çağrısında bulunan imamdan bir video daha: Kızın, karın öyle sokağa çıkarken...
Canan Karatay'dan İlber Ortaylı ve Celal Şengör'e: Utanmıyor musunuz bu halinizden
Çöp evde kilitli bulunan çocuğun sağlık durumu iyi
Adalar vapurunda kadın turistler birbirine girdi
Akılalmaz olay! Hırsız sandığı motosikletliye aracıyla böyle çarptı
İki ailenin arazi kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 1 yaralı
Çöp evde kilitli bulunan çocuğun annesi ilk kez konuştu
İstanbul'da 7/24 deprem ve tsunami nöbeti
Elektrikli scooterlara 2 saatte ceza yağdı