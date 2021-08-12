Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da palet fabrikası küle döndü Bursa'da palet fabrikası küle döndü 12 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 23:00 Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Binlerce palet küle dönerken yanan fabrika havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61157ddcfde60511ca65380b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mülteci tartışmaları devam ederken... Sınır hattında son durum böyle görüntülendi İstanbul'da vahşet! Kafası kesilerek öldürüldü Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı resmen açıkladı İETT otobüsü alev alev yandı Kılıçdaroğlu: Afganistan'dan sürü halinde geliyorlar Erzincan-Sivas karayolunda heyelan Asansör ile tavan arasına sıkışan bebek hayatını kaybetti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şimdi de bu paylaşımı ile gündemde Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! Emirhan Yalçın'ı öldüren Yahya Abdo'nun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Haberler