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Bursa'da palet fabrikası küle döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 3 saatte söndürüldü. Binlerce palet küle dönerken yanan fabrika havadan görüntülendi.

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