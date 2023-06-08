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Bursa’da palet fabrikasında korkutan yangın

Bursa'da bir palet fabrikası, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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