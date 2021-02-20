  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Şubat 2021 12:35

Bursa'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı, bir işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı.

Video Galeri
Kumar baskınında böyle saklandılar
Kumar baskınında böyle saklandılar
Video Galeri
AK Partili Özhaseki: ''O oyların Allah belasını versin!''
AK Partili Özhaseki: ''O oyların Allah belasını versin!''
Video Galeri
Köye inen kurtlar ortalığı savaş alanına çevirdi
Köye inen kurtlar ortalığı savaş alanına çevirdi
Video Galeri
İstanbul'un tarihi kalesinde kartpostallık manzara
İstanbul'un tarihi kalesinde kartpostallık manzara
Video Galeri
Genç kadın iş yerinde kabusu yaşadı
Genç kadın iş yerinde kabusu yaşadı
Video Galeri
Kardan kadını böyle kaçırdılar!
Kardan kadını böyle kaçırdılar!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM