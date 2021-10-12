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Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın Kestel ilçesinde Barakfakih Organize Sanayi Bölgesindeki bir plastik fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

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