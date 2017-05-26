  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mayıs 2017 18:15

Bursada şiddetli yağmur ve dolu şoku

Bursa’da şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan Bursalılar saklanacak yer aradı. Nilüfer ilçesinde şiddetli dolu yağışı kameralar tarafından görüntülendi.

Video Galeri
'Harmandalı' oynayan robota alkış yağmuru
'Harmandalı' oynayan robota alkış yağmuru
Video Galeri
Trump alay konusu oldu: İşte o görüntüler
Trump alay konusu oldu: İşte o görüntüler
Video Galeri
Tarih kokan namazgâh Ramazan’a hazır
Tarih kokan namazgâh Ramazan’a hazır
Video Galeri
Mısırda bilanço artıyor: 26 ölü
Mısırda bilanço artıyor: 26 ölü
Video Galeri
İşçi-işveren uyuşmazlıklarına 'Arabuluculuk' geliyor
İşçi-işveren uyuşmazlıklarına 'Arabuluculuk' geliyor
Video Galeri
Bursa'nın yeni AVM'si 'Marka' 1 Haziran'da kapılarını açıyor
Bursa'nın yeni AVM'si 'Marka' 1 Haziran'da kapılarını açıyor