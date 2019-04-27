Bursa’da silah ticareti yapanlara operasyon: 23 gözaltı
27 Nisan 2019 10:25
Bursa’da silah ticareti yapanlara operasyon: 23 gözaltı
Bursa’da aralarında polislerin de olduğu ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 23 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Ekipler, aralarında emekli ve halen görevde olan polislerin de olduğu 27 şüphelinin 2 iş yeri kiralayıp kuru sıkı...