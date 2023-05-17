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Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı

Bursa’da meteorolojinin şiddetli yağış uyarılarının ardından yer yer etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

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