Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 07:30 Bursa’da meteorolojinin şiddetli yağış uyarılarının ardından yer yer etkisini gösteren yağmurla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralara anbean yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6464585c69fd8647545aa2d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da aile boyu vahşet! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti Şırnak'tan acı haber: 2 şehit, 2 yaralı Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı'' İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı Rusya, Ukrayna'daki çatışma görüntülerini paylaştı İstanbul'da seçim şarkısı çalan araca saldırı! Kabusu yaşattılar İstanbul'da E-5'i kilitleyen kaza! 1 Yaralı var Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu