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  3. 20 Şubat 2021 17:50

Bursa'da şoke eden görüntü! Sokak ortasında çırılçıplak soyundu

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde üzerinde çırılçıplak soyunduktan sonra koşmaya başlayan S.Y. adlı kadın, "Vazifemi yaptım baba!" diyerek bağırdı.

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