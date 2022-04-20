Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı ! Bursa'da terör saldırısı: 1 şehit, 4 yaralı ! 20 Nisan 2022 Çarşamba Saat: 09:25 Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste nedeni henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi şehit oldu, 4 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625fa751bf1fe2596c38aed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özel Harekat'tan 3 ilde dev baskın: 29 kişi tutuklandı Ramazan davulcusu terör estirdi Yandaş medya yazarının ''100-150 yıllık bombası'' kırıp geçirdi Soylu ''Ses ver Kılıçdaroğlu'' dedi, CHP'den bu video geldi! Akılalmaz olay: Davulcu, kapıyı açmayan baba-oğula saldırdı İstanbul'da taksici dehşeti: Turist kadını önce dövüp sonra... Polis aracına bindirilen şüpheli böyle kaçtı Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu O ilimiz küçük Şam'a döndü! Suriyeli sayısını gören gözlerine inanamadı