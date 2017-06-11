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  3. 11 Haziran 2017 08:45

Bursada tombala operasyonu

Bursa'da Emniyet Müdürlüğü tarafından kumar oynatıldığı iddia edilen yerlere 'Tombala' operasyonu düzenledi.

Video Galeri
Emniyetten yurt genelinde Huzur Ramazan Uygulaması-2
Emniyetten yurt genelinde Huzur Ramazan Uygulaması-2
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Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı
Kılıçdaroğlu taksicilerle sahur yaptı
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Beyoğlunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlunda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Başkentte silahlı saldırı: 1 yaralı
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İzmirde korkunç infaz: 3 ölü
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Kılıçdaroğlu, Bakırköyde pazar esnafıyla iftar yaptı
Kılıçdaroğlu, Bakırköyde pazar esnafıyla iftar yaptı