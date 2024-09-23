Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti Bursa'da uçak düştü: 2 pilot hayatını kaybetti 23 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 09:50 Güncelleme: 23 Eylül 2024 Pazartesi 09:50 Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f10fc8f9ef1e65210654d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş maçı sonrası Arda Turan'ı kızdıran soru Lübnan'dan İsrail'e gece boyunca füze yağdı Erdoğan'dan ABD'de seçim yorumu: ''Başkan kim olursa olsun...'' 32 ilde zehir tacirlerine ağır darbe İzmir'de dev operasyon: 149 kişi yakalandı Eski sevgililerin arapsaçına dönen ''hediye'' davası İstanbul'da kaçak kata da kaçak kat çıktılar İki çocuğunu boğulmaktan kurtardı, kendisi öldü ''Bugün ne alırsan al, her şey 100 TL'' dedi, izdiham yaşandı