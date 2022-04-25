Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da uçak düştü! Bursa'da uçak düştü! 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 15:40 Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626696d916a30f4f435662e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada ''Kız meselesi'' kavgasında sokak savaş alanına döndü İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar Adana'da vahşet! Kafatası ve ceset parçaları bulundu Canlı yayınında ''Hanımefendi gibi davranın'' dedi, ortalık karıştı Metrobüste kadın yolcuya akıl almaz tehdit: ''Senin gibi karım olsa...''