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  3. 17 Ağustos 2020 15:30

Bursa'da yangın paniği! Yerleşim yerlerine yaklaşıyor

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yaklaşan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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