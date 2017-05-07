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  3. 07 Mayıs 2017 15:20

Bursa’da yerel gazete binasına silahlı saldırı!

BURSA’da yerel yayımlanan Yeni Marmara Gazetesi’nin binasına gelen bir kişi elindeki tabancayla kapıya doğru bir el ateş ettikten sonra kaçtı.

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