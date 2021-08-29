Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı 29 Ağustos 2021 Pazar Saat: 11:20 Bursa'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinin 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612b434aab549e5f780a7687" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ayıların drone ile imtihanı! Bakın ne yaptılar İmamoğlu: ''Can cana, gönül gönüle olacağız'' Husumetli iki grup ortalığı savaş alanına çevirdi Esnafa işyeri önünde silahlı saldırı kamerada İnanılmaz hırsızlık anı kamerada... Çalıdığı şeye çok şaşıracaksınız Balıkçılar ‘Vira Bismillah' demek için gün sayıyor Kasalarca sebzeyi çöpe atmıştı... Soruşturma başlatıldı Türkiye Kim Milyoner Olmak İster’in genç yarışmacısını konuşuyor Yemek yaptığı kaba idrarını yapan satıcı tutuklandı