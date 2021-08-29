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Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinin 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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