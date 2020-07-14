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  3. 14 Temmuz 2020 11:35

Bursa’da yıllar sonra su samuru görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde uzun yıllar sonra su samuru görüntülendi. Yaralı su samuru tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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