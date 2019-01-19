Bursa’daki dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
19 Ocak 2019 11:25
Bursa’daki dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Bursa’da silahlı 3 şahıs, tartıştığı kişileri otomobiliyle kovaladı. Şahıslar, kovalamaca sonucu kaza yapan otomobildeki 2 kişiyi ayaklarından silahla vururken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Boğaçhan Sokak üzerinde gece 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Gökhan...