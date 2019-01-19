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  3. 19 Ocak 2019 11:25

Bursa’daki dehşet anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Bursa’da silahlı 3 şahıs, tartıştığı kişileri otomobiliyle kovaladı. Şahıslar, kovalamaca sonucu kaza yapan otomobildeki 2 kişiyi ayaklarından silahla vururken o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Boğaçhan Sokak üzerinde gece 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden yeni çıktığı iddia edilen Gökhan...

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