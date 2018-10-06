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SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ BORU HATTINDA PATLAMA
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  3. 06 Ekim 2018 16:31

Bursa'daki vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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Otobüste ''yayılarak oturma'' kavgası kanlı bitti
Otobüste ''yayılarak oturma'' kavgası kanlı bitti
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Boru patladı, su metrelerce yükseldi
Boru patladı, su metrelerce yükseldi
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Polis baskın yapınca 2. kattan atlayıp kaçtılar
Polis baskın yapınca 2. kattan atlayıp kaçtılar
Video Galeri
Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı
Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı
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Beton trafo yüklü tır üst geçide takıldı
Beton trafo yüklü tır üst geçide takıldı
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Sözleşmelerde TL’ye geçişin ayrıntıları netlik kazandı
Sözleşmelerde TL’ye geçişin ayrıntıları netlik kazandı
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