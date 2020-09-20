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  3. 20 Eylül 2020 11:20

Bursa'dan kan donduran olay! Dövüp araçtan attılar, başka bir araç çarptı...

Video Galeri
İstanbul'da korkunç anlar! Metronun önüne atlayan genç kamerada
İstanbul'da korkunç anlar! Metronun önüne atlayan genç kamerada
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Kazdağları'nda şimdi de RES işgali
Kazdağları'nda şimdi de RES işgali
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Canlı yayında dolandırıcılık! ''Üzerinde büyü var'' deyip kitap satıyorlar
Canlı yayında dolandırıcılık! ''Üzerinde büyü var'' deyip kitap satıyorlar
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Baba ile küçük kızın arasına korona girdi
Baba ile küçük kızın arasına korona girdi
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Ukraynalı dağcılar Ağrı Dağı'nda soyundu!
Ukraynalı dağcılar Ağrı Dağı'nda soyundu!
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CHP'den anlamlı Gaziler Günü mesajı
CHP'den anlamlı Gaziler Günü mesajı
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