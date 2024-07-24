Anasayfa Video Galeriler Gündem Bursa'nın küle dönen fabrikalarından geriye bu kaldı Bursa'nın küle dönen fabrikalarından geriye bu kaldı 24 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 15:01 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:01 Bursa'da hurda malzemelerin işlendiği iki fabrika yangında küle döndü. 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangın sonrası dron görüntüleri enkazı gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a0ed2a0a456bcdf60283e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çalışma yapılan yol çöktü Türkiye'de kazada ölen Rus fenomen için yardım kampanyası başlatıldı Dini nikahlı kadının yaşarken selasını okuttu Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: Kasım 2002'de 66 liraydı Plajda tacize linç girişimi İstanbul'da binalar dökülüyor: Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede korkutan görüntüler Bakan Güler, ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' diyen Yunan Bakan'ı tiye aldı Yaşıtları okulda, o ise hem kendi kazanıyor hem de istihdam sağlıyor Yine Esenyurt yine olay: Dükkanlara kurşun yağdırdı