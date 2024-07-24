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  4. Bursa'nın küle dönen fabrikalarından geriye bu kaldı

Bursa'nın küle dönen fabrikalarından geriye bu kaldı

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Bursa'da hurda malzemelerin işlendiği iki fabrika yangında küle döndü. 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangın sonrası dron görüntüleri enkazı gözler önüne serdi.

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