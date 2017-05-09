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  3. 09 Mayıs 2017 21:20

Bursasporlu taraftarlar umreye uğurlandı

Bursaspor'un ateşli taraftarlar grubu Teksas üyeleri, dualarla umreye uğurlandı.

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Yavru kurtlara anne köpek şefkati
Yavru kurtlara anne köpek şefkati
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Kurt Kapanı-4 operasyonu: Aranan 54 kişi yakalandı
Kurt Kapanı-4 operasyonu: Aranan 54 kişi yakalandı
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Nurol Makina, IDEF 2017 Fuarında birçok ilke imza attı
Nurol Makina, IDEF 2017 Fuarında birçok ilke imza attı
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Hepsi milli, hepsi ilk...
Hepsi milli, hepsi ilk...
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Bayrak satıcıları arasındaki tartışma kanlı bitti
Bayrak satıcıları arasındaki tartışma kanlı bitti
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İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbulda sağanak yağış! Vatandaşlar zor anlar yaşadı