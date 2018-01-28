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  3. 28 Ocak 2018 12:11

Burseya Dağı'nda şiddetli çatışma ! TSK beton kuleleri böyle vurdu

TSK, YPG'li teröristlerin bulunduğu Burseya Dağı'ndaki beton kuleleri ateş altına aldı.

Bilgin Pro
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