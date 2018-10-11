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  3. 11 Ekim 2018 16:50

Buse Terim’e hakaret eden sanığa bir de tazminat cezası

Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna, ayrıca 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya hesabından ağır hakaret ettiği iddiasıyla 2016 yılında 3 ay 19 gün hapis cezasına çarptırılan Anıl Ulaş Durna’ya Terim ailesi...

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