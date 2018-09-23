  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Eylül 2018 23:57

''Bütün eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanmalı''

CHP'li Gürsel Tekin, babaları intihara sürükleyen eğitim masraflarını Meclis'e taşıdı.

Bilgin Pro
Video Galeri
İstanbul’da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul’da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu
Video Galeri
G.Saray’a Manisa’da büyük şok
G.Saray’a Manisa’da büyük şok
Video Galeri
Fenerbahçe’den derbi paylaşımı
Fenerbahçe’den derbi paylaşımı
Video Galeri
9. kattan aşağı düştü
9. kattan aşağı düştü
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
“İstanbul’u Koşuyorum” yarışında renkli görüntüler
“İstanbul’u Koşuyorum” yarışında renkli görüntüler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM